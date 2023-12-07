Камб'ясо зацікавив своєю грою двох грандів європейського футболу, Манчестер Юнайтед і Порту. Однак Ювентус задоволений своїм новачком і не має наміру його продавати – принаймні, поки не надійде вигідна пропозиція. Про це інформує Corriere dello Sport.

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Повідомляється, що боси туринського клубу цінують професіоналізм і універсальність гравця, який поповнив склад "Старої синьйори" минулого літа. Він може зіграти на обох флангах у різних схемах – як із трьома, так і з чотирма захисниками. Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі зізнавався, що в деяких матчах обирає дует форвардів залежно від того, чи грає Камб'ясо.

У цьому сезоні Андреа зіграв за "б'янконері" 13 матчів і забив 1 м'яч. Раніше він виступав у складі Дженоа та Болоньї. У період генуезького періоду кар'єри Камб'ясо довелося провести один матч під керівництвом Андрія Шевченка (у Кубку Італії – проти Салернітани).

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