"Судаков демонстрував, що грає у футболці Шахтаря? Мені приємно, що молодь слухає старших. Але хочу сказати одне. Якби арбітр призначив пенальті, то невідомо, чи показував би хтось футболку. Показувати футболку – це добре. Я дуже хочу (і Судаков це прекрасно знає), щоб Жора Судаков не закінчив кар'єру в цій футболці. Бажаю йому дуже яскравої кар'єри. І все, що він може здобути, – це через велику працю.

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Я пам'ятаю його зовсім юним, зовсім малим. Пам'ятаю, як він потрапив у збірну України вперше, як з'явився вперше в Шахтарі, хоча були сумніви в декого, чи Судаков і Мудрик коли-небудь будуть грати за Шахтар. Пам'ятаю ті очі, які горіли тоді, коли Судаков у своїх перших матчах бився за своє місце в Шахтарі. Який обсяг роботи він виконував. А зараз, я вважаю, що відданість справі не на тому рівні, на якому була навіть у минулому сезоні. Звичайно, маючи поруч Мудрика, можна знайти одну передачу вперед на футболіста, який може обігнати будь-якого суперника і створити момент. А зараз треба творити.

Мудрик – це суперталант, а Судаков – це суперпраця. І тільки суперпраця може дати йому прогрес, який дозволить грати на рівні топ-клубів Європи. А коли ти думаєш про те, як звільнити тренера, "сплавити", і подобається він тобі чи не подобається. Або коли думаєш, які бутси одягати, робиш неправильний вибір і ставиш на коліна всю команду, ну, напевно, це десь розконцентрованість трохи. Але я щиро бажаю йому великого футбольного майбутнього. Вважаю, що те, що зараз навколо Судакова відбувається, дуже впливає на нього і заважає йому. Не в кращий бік. Зовсім не в кращий. Дуже хочу, щоб Судаков одягнув футболку Ювентуса і був там одним із найкращих. Але для цього ще треба дуже багато працювати", – резюмував Циганик у ефірі Циганик LIVE.

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