Камбьясо заинтересовал своей игрой двух грандов европейского футбола, Манчестер Юнайтед и Порту. Однако Ювентус доволен своим новичком и не намерен его продавать – по крайней мере, пока не поступит выгодное предложение. Об этом информирует Corriere dello Sport.

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Сообщается, что боссы туринского клуба ценят профессионализм и универсальность игрока, который пополнил состав "Старой синьоры" прошедшим летом. Он может сыграть на обоих флангах в различных схемах – как с тремя, так и с четырьмя защитниками. Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри признавался, что в некоторых матчах выбирает дуэт форвардов в зависимости от того, играет ли Камбьясо.

В этом сезоне Андреа сыграл за "бьянконери" 13 матчей и забил 1 мяч. Ранее он выступал в составе Дженоа и Болоньи. В период генуэзского периода карьеры Камбьясо довелось провести один матч под руководством Андрея Шевченко (в Кубке Италии – против Салернитаны).

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