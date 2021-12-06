Несприятливе фінансове становище каталонського клубу може спровокувати продаж Френкі де Йонга – одного з важливих гравців колективу.

Нідерландець входить у сферу інтересів Манчестер Юнайтед, стверджує El Nacional. "Дияволи" готові викласти за нього не більше 55 мільйонів євро.

Хаві назвав двох гравців, яких Барселона точно не продаватиме

Барселону такі цифри наразі не влаштовують. Розмови щодо потенційного трансферу Френкі розпочнуться після озвучення суми у понад 70 млн. Та навіть це не означатиме, що "блаугранас" хочуть продавати де Йонга, адже Хаві бачить його основним гравцем. Відпустити футболіста Барса наважиться, якщо і надалі залишатиметься у фінансовій ямі.

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До слова, Transfermarkt оцінює 24-річного хавбека у 90 мільйонів євро. Цього сезону Френкі де Йонг провів 17 матчів за Барселону, у яких відзначився голом і двома асистами.

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