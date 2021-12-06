Нидерландец входит в сферу интересов Манчестер Юнайтед, утверждает El Nacional . "Дьяволы" готовы выложить за него не более 55 миллионов евро.

Хави назвал двух игроков, которых Барселона точно не будет продавать

Барселону такие цифры пока не устраивают. Разговоры о потенциальном трансфере Фрэнки начнутся после озвучивания суммы в более 70 млн. Но даже это не будет означать, что "блаугранас" хотят продавать де Йонга, ведь Хави видит его основным игроком. Отпустить футболиста Барса решится, если и дальше будет оставаться в финансовой яме.

Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 90 миллионов евро. В этом сезоне Фрэнки де Йонг провел 17 матчей за Барселону, в которых отличился голом и двумя ассистами.

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