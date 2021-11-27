Головний тренер "блаугранас" Хаві Ернандес спростував чутки про прощання з півзахисником Френкі де Йонгом і виділив ще двох футболістів, на яких розраховує.

"Френкі де Йонг і Гаві нам потрібні. Вони взагалі не продаються. Ми не збираємось з ними прощатись. Рікард Пуч – ще один гравець нашої команди, Барса на нього розраховує", – заявив Хаві.

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Гаві і де Йонг є гравцями основи "блаугранас" – 17 і 15 поєдинків у всіх турнірах відповідно. А от Пучу до такого статусу ще далеко. В його активі лише 135 хвилин у 7 матчах і нуль результативних дій.

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