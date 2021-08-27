"Червоні дияволи" вже ведуть переговори щодо контракту з 36-річним португальцем, стверджує The Athletic. Єдиним претендентом на форварда Ювентуса вважався Ман Сіті, однак Юнайтед вирішив втрутитися в боротьбу. Уле Гуннар Сульшер також підтвердив наміри клубу.

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"У нас завжди було хороше спілкування з Кріштіану. Я знаю, що Бруно також розмовляв з ним, і він знає наші почуття до нього. Якщо він коли-небудь збирається піти з Ювентуса, то знає, що ми тут", – цитує Сульшера Goal.

Нагадаємо, контракт Роналду з Ювентусом розрахований до наступного літа, однак зірковий португалець захотів покинути Турин раніше.

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