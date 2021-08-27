Сьогодні, 27 серпня, наставник туринців провів традиційну прес-конференцію перед матчем 2-го туру Серії А проти Емполі. Серед іншого Аллегрі відповів на питання про майбутнє португальського форварда.

"Кріштіану Роналду вчора сказав мені, що хоче покинути Ювентус негайно. Це абсолютна правда. Тому він не тренувався з нами сьогодні і не зіграє завтра з Емполі", – цитує Аллегрі TuttоSport.

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Нагадаємо, що останні кілька днів європейські ЗМІ повідомляють про близький перехід Роналду в Манчестер Сіті. За три роки в Турині Кріштіану двічі став володарем Скудетто. А от у Лізі чемпіонів за цей період Ювентус не виходив бодай у півфінал. Загалом у футболці Юве Роналду забив 101 гол у 134-х матчах.

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