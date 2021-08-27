"Красные дьяволы" уже ведут переговоры по контракту с 36-летним португальцем, утверждает The Athletic. Единственным претендентом на форварда Ювентуса считался Манчестер Сити, однако Юнайтед решил вмешаться в борьбу. Сульшер также подтвердил намерения клуба.

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"У нас всегда было хорошее общение с Криштиану. Я знаю, что Бруно также разговаривал с ним, и он знает наши чувства к нему. Если он когда-нибудь собирается уйти из Ювентуса, то знает, что мы здесь", – цитирует Сульшера Goal.

Напомним, контракт Роналду с Ювентусом рассчитан до следующего лета, однако звездный португалец захотел покинуть Турин раньше.

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