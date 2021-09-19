"Червоні дияволи" вже будують стратегію на зимове трансферне вікно. Майбутнє низки футболістів на Олд Траффорд опинилося під великим питанням.

Підопічні Сульшера вдало стартували в АПЛ (10 очок із 12-ти можливих), але програли Янг Бойз у першому турі Ліги чемпіонів. Ця невдача змусила керівництво клубу задуматися над подальшим підсиленням команди влітку наступного року. Пріоритетом для манкуніанців є півзахисник Вест Хема Деклан Райс, стверджує The Sun.

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Щоправда, після підписань Джейдона Санчо і Кріштіану Роналду МЮ повинен звільнити кошти для чергового топ-трансферу. Вже в січні Олд Траффорд можуть покинути одразу семеро виконавців, відхід яких дозволить Юнайтед не лише заробити, а й зекономити суттєву суму на зарплатах.

Серед тих, чиє майбутнє перебуває під питанням, опинилися захисники Ерік Байлі, Діогу Далот, Філ Джонс та Алекс Теллес, хавбеки Донні ван де Беек і Джессі Лінгард, а також нападник Антоні Марсьяль. Вказані футболісти не мають твердого місця у складі команди Уле Гуннара Сульшера. Якщо ситуація не зміниться, то вже у січні вони можуть продовжити кар'єру в іншому місці.

Втім, список "на вихід" може поповнитися й іншими прізвищами. Не виключено, що Манчестер Юнайтед відпустить в оренду когось із молодих талантів команди, щоб резервісти отримали ігрову практику в інших клубах.

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