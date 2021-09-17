"Червоні дияволи" пережили важкий рік через вплив коронавірусу.

Манчестер Юнайтед за минулий сезон показав чисті збитки в розмірі 92,2 млн фунтів, інформує The Guardian. Збитки зросли на 60 млн в порівнянні з сезоном 2019/20.

При цьому загальний борг клубу знизився з 471 млн до 420 млн, що дозволяє керівництву "дияволів" позитивно оцінювати попередній фінансовий рік.

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"Ці 12 місяців були одними з найважчих в історії Манчестер Юнайтед. Наслідки пандемії очевидні, але наш клуб продемонстрував фінансову стійкість", – заявив Ед Вудворд.

Попри всі проблеми, влітку Манчестер Юнайтед підписав Роналду, Санчо та Варана. Зарплатний фонд зріс на 13,6% до 322 мільйонів фунтів.

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