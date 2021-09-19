"Красные дьяволы" уже строят стратегию на зимнее трансферное окно. Будущее ряда футболистов на Олд Траффорд оказалось под большим вопросом.

Подопечные Сульшера удачно стартовали в АПЛ (10 очков из 12-ти возможных), но проиграли Янг Бойз в первом туре Лиги чемпионов. Эта неудача заставила руководство клуба задуматься над дальнейшим усилением команды летом следующего года. Приоритетом для манкунианцев является полузащитник Вест Хэма Деклан Райс, утверждает The Sun.

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Правда, после подписаний Джейдона Санчо и Криштиану Роналду МЮ должен освободить средства для очередного топ-трансфера. Уже в январе Олд Траффорд могут покинуть сразу семь исполнителей, уход которых позволит Юнайтед не только заработать, но и сэкономить существенную сумму на зарплатах.

Среди чье будущее находится под вопросом, оказались защитники Эрик Байли, Диогу Далот, Фил Джонс и Алекс Теллес, хавбеки Донни ван де Беек и Джесси Лингард, а также нападающий Антони Марсьяль. Указанные футболисты не имеют твердого места в составе команды Сульшера. Если ситуация не изменится, то уже в январе они могут продолжить карьеру в другом месте.

Впрочем, список "на выход" может пополниться и другими фамилиями. Не исключено, что Манчестер Юнайтед отпустит в аренду кого-то из молодых талантов команды, чтобы резервисты получили игровую практику в других клубах.

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