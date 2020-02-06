Манчестер Юнайтед готовий продати Погба – апетити манкуніанців вражають

"Червоні дияволи" можуть попрощатися зі своїм скандальним півзахисником за чималу суму.

Сага з французьким півзахисником Манчестер Юнайтед Полем Погба, схоже, набирає нових обертів. 26-річний футболіст, перебування якого у таборі "червоних дияволів" вже викликає роздратування у керівництва та одноклубників, ймовірно, покине клуб після закінчення сезону, повідомляє видання Tuttosport.

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Манкуніанці готові попрощатися зі своїм скандальним гравцем і навіть визначились із сумою компенсації – трансфер Погба вони оцінюють у 140 млн євро. Головним кандидатом на одіозного півзахисника залишається Ювентус, за який француз вже виступав з 2012 по 2016 роки.

Нагадаємо, Поль перейшов у команду Сульшера в серпні 2016 року за 105 млн євро. Цікаво, що Transfermarkt править за француза 100 млн євро.

У поточному сезоні Погба провів за команду з Манчестера лише 8 поєдинків у всіх турнірах і відзначився двома результативними передачами.

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