Ювентус цікавиться нападником Манчестер Сіті

Одноклубник Олександра Зінченка Лерой Сане, незважаючи на довгу реабілітацію після травми, продовжує залишатися ласим шматочком для топ-клубів.

Туринський Ювентус планує поборотися за форварда Манчестер Сіті Лероя Сане, повідомляє видання Calciomercato. "Стара синьйора" хотіла б підписати 24-річного футболіста у літнє трансферне вікно.

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"Б’янконері" розраховують на те, що манкуніанці знизять ціну на німця до 60 млн євро, адже його контракт закінчується у 2021 році, а нову угоду Лерой поки відмовляється укладати.

Нагадаємо, портал Transfermarkt править за фуболіста 100 млн євро, незважаючи на те, що гравець вже більше пів року залишається без футболу – влітку минулого року він зазнав травми хрестоподібних зв'язок і лише кілька днів тому провів перше тренування у загальній групі.

До слова, Сане перейшов у Манчестер Сіті з Шальке у серпні 2016 року за 50,5 млн євро.

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