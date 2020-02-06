"Наступного дня настає кінець світу" – Еріксен про фіаско у фіналі ЛЧ, відхід з Тоттенхема і пораду Моурінью щодо Інтера

Данський хавбек Крістіан Еріксен був головним ньсмейкером під час зимового трансферного вікна. Екс-гравець Тоттенхема відверто розповів про свій відхід з АПЛ.

Офіційно про трансфер Крістіана Еріксена міланський Інтер оголосив лише наприкінці січня. Проте данець вже давно не приховував свого бажання покинути Тоттенхем. 27-річний півзахисник відмовився продовжувати контракт зі "шпорами" і наступного літа міг стати вільним агентом. Лондонський клуб вирішив отримати бодай якусь компенсацію за свою зірку і пристав на пропозицію Інтера. За неофіційною інформацією, "нерадзуррі" заплатили за футболіста всього 20 мільйонів євро. Вже минув тиждень після помпезної фотосесії у всесвітньовідомому Ла Скала. Еріксен встиг навіть двічі вийти на поле в чорно-синій футболці (в Кубку проти Фіорентини (2:1) і чемпіонаті Італії проти Удінезе (2:0)). Вчора, 5 лютого, відразу у трьох провідних європейських виданнях – британському ВВС та італійських La Gazzetta dello Sport і Sky Sport – вийшли розгорнуті інтерв'ю Крістіана. "Футбол 24" вибрав найголовніше з того, про що говорив новий лідер команди Антоніо Конте.

Інтер оголосив про перехід Еріксена

Фінал Ліги чемпіонів з Тоттенхемом та останні акорди

Фінал Ліги чемпіонів був таким особливим моментом. В історії Тоттенхема це було вперше. Бути там було так приємно і красиво. Але ви програєте, і наступного дня настає кінець світу. Ось як це відбувається. Згодом стало ще важче. Люди все ще сумували після фіналу, коли новий сезон почався. Після того, як ви продемонстрували кілька поганих результатів, то йдете по спіралі, до якої ви не звикли, і було важко повернутися наверх. Історія останніх п'яти років полягає в тому, що Тоттенхем був там, де його не було тривалий час. Це не означає, що настала пора це завершувати, просто трапилося те, чого ми не очікували і не хотіли.

Я б не сказав, що поразка у фіналі Ліги чемпіонів вплинула на рішення покинути Тоттенхем. В Англії, коли ваш контракт спливає, це схоже на те, ніби ви повинні піти вже зараз. У підсумку я зіграв близько 30 ігор, які були схожі на прощальні. Навіть фанати на вулиці говорили: "Дякуємо, до побачення і успіху". Але я все ще був там. Це було трохи дивно. Я був у команді і поза нею. Однак навіть якби у мене був чотирирічний контракт, цей сезон був би складним після фіналу Ліги чемпіонів.

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Якщо у вас закінчується контракт, ви будете паршивою вівцею. Звичайно, я дав інтерв'ю. Я був дуже чесний. Я відчував, що повинен бути чесним. Я не хотів ховатися, як це роблять багато гравців. Всі різні. Я був чесний. Я хотів сказати це вголос. Чесно кажучи, якщо що-небудь трапиться, будь-який гравець подумає про відхід, але я був тим хлопцем, який сказав про це публічно.

Вдячність для Моурінью та віра в Конте

Коли трансферне вікно не відкрите, можна лише розмовляти. Я не можу сказати нічого конкретного. Я думаю, що Моурінью впорався добре. Він міг би сказати: "Він хоче піти, тому він більше не буде грати". Він не робив цього.

Після того, як я сказав Жозе про свої почуття і що я хотів би зробити, він попросив мене просто бути щасливим. А ще порадив орендувати його будинок у Мілані... Він знав мої побажання, тому він створив команду без мене. Правильно, я був упевнений у рішенні з самого початку. Я був потрібен команді в декількох іграх, де я міг би зробити різницю. Звичайно, це більше було схоже на додаткову опцію, ніж на основну.

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Я щасливий, що Конте вважає мене особливим, і що він радий бачити мене в Інтері. Мені сказали, що Антоніо був жорстким тренером, як і Почеттіно. У мене було лише кілька тренувань з ним, і сезон саме у розпалі, тому складно порівнювати. Досі ми багато бігали навіть без м'яча. Почеттіно теж був таким. З точки зору підходу до роботи вони чимось схожі, навіть попри те, що мають різне уявлення про футбол. Я не люблю бігати, я вважаю за краще бігати з м'ячем, але це частина гри.

Я пам'ятаю, як забивав Челсі, хоч і не думав тоді, хто у них на лавці. Це були дуже інтенсивні матчі, атмосфера дербі. З Конте вони захищалися у п'ять захисників, а якщо гра просунулася вперед, швидко перебудовувалися. Тому вони завжди створювали можливості. Я щасливий бути в його команді.

Обрати Інтер було легко – тепер настав час перемагати

Я шукав для себе найбільший клуб за межами АПЛ. Я знайшов його. Кар'єра футболіста не триває достатньо довго, щоб не спробувати різні речі. Я давно не перемагав, саме тому і вибрав Інтер. Хочу знову перемагати. Перше враження дуже хороше. Мене дуже тепло зустріли в клубі. Це сімейний клуб, і це дуже приємно. Я спілкувався з багатьма клубами, але пропозиція Інтера була дуже конкретною і багатообіцяючою. Було легко сказати "так". Я прийшов сюди, щоб спробувати здобути якийсь титул. Для мене це виграшна ситуація, адже я хотів отримати новий виклик в новій країні. Розмови про Реал та Манчестер Юнайтед, врешті-решт, не були чимось конкретним. Інтер був рішучим, він рухався дуже серйозно. Це справді був не такий вже і важкий вибір.

Історично склалося так, що приходити в січні не так уже й просто. Всі перебувають на одному і тому ж рівні фізичної підготовки, тому що вони тренувалися разом увесь сезон. Мені потрібно відповідати тому, як вони грають, і вивчати різні речі, які вони роблять.

Перемоги – одна з причин, чому я тут. У мене тепер більше шансів вигравати трофеї, ніж там, де я був раніше. Програш у фіналі Ліги чемпіонів був великим розчаруванням, одним з тих моментів, які ви не хочете пам'ятати. Я тут, щоб перемагати і почати щось нове. Востаннє я виграв титул ще в Аяксі багато років тому. Досі пам'ятаю це відчуття, тому хочу пережити його з "нерадзуррі".

Думаю, що в Інтера є шанс поборотися за чемпіонство вже у цьому сезоні. Я не хочу сказати, що це в наших руках, ми повинні йти від матчу до матчу. Ювентус перемагав багато років і тому знає, що робить. Потім подивимося, чим це закінчиться. Ми все ще беремо участь у трьох турнірах. Сподіваємося в підсумку підняти трофей над головою. Це буде вишенька на торті.

Міланське дербі буде з особливим присмаком

Я не можу дочекатися міланського дербі. Я багато чув про це, хоча ніколи не бачив. Переглядав лише кілька відео, але ніколи не бачив усю гру. Матч на стадіоні, безумовно, відрізняється від перегляду по телевізору. Нові партнери кажуть мені, що це дуже напружена і дуже важлива гра для усього сезону. Це буде весело. Інтер перебуває в кращому становищі, але в дербі може трапитися що завгодно.

Звичайно, Ібрагімовіч приносить з собою статус. Ми з ним різні, він звик до таких матчів, а я дебютую. Також у Мілан прийшов Сімон К'яер (теж данець. – примітка). Я говорив з ним раніше, він був тут, а ми тоді вели переговори з Інтером. Це буде перший раз, коли я зіграю проти нього, тому буде весело. Сподіваюся, ми покажемо, на якому рівні перебуваємо.

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У 15 років я був на перегляді в Прімавері Мілана. Я прилетів з Оденсе і відразу ж вирушив у Міланелло, де я тренувався і жив. Після повернення додому я багато думав про це і переживав, варто мені переїжджати чи ні. Італія в той час здавалося такою далекою від дому, а я був дуже прив'язаний до сім'ї. Але всі ці переживання залишилися лише переживаннями, з Мілана мені так ніхто і не подзвонив

Я грав в Сан-Сіро кілька разів. Це неймовірний стадіон. А з боку Інтер сприймаються як відмінний клуб. Уболівальники тут просто фантастичні. Я вже відчував це в Лізі чемпіонів. Мені вдалося забити гол на цьому стадіоні (Інтер обіграв Тоттенхем з рахунком 2:1. – примітка), тому добре все пам'ятаю, атмосфера була дуже приємною. Коли забили Мауро Ікарді та Матіас Весіно, стадіон буквально вибухнув.

Кумири дитинства та приклад для наслідування

У дитинстві у мене було два кумири, хоча я не дуже стежив за футболом. У 2001 році я грав у футбольний менеджер, і Рома була дуже сильною, очевидно, що це через Тотті. Потім, коли я виріс, то зосередився тільки на собі, на тому, як рости, не дивлячись на інших. Я також багато читав про Мікела Лаудрупа, коли він грав, я був занадто молодий... Але він був найважливішим данським гравцем за всю історію.

Порівняння зі Снейдером? Я думаю, що це важко зробити. Можливо, ми схожі. Я також втрачаю волосся. Ми обидва грали за Аякс, ми пройшли одну школу. В Інтері він виграв усе. Було б непогано взяти з нього приклад і теж виграти "требл". Проте спочатку ми повинні повернутися в Лігу чемпіонів, адже тепер ми в Лізі Європи. Ми поговоримо про це в наступному сезоні. Це складний приклад для наслідування. Але в будь-якому випадку я думаю, що не схожий на нього.

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