Манчестер Юнайтед готовий підписати Фірпо, який грає за Бетіс

Англійський Манчестер Юнайтед хоче оновити захисну ланку після провального сезону.

"Червоні дияволи" звернули увагу на Хуніора Фірпо, лівого латераля Бетіса, інформує AS.

Манчестер Юнайтед зробив щедру пропозицію Ліону щодо Мусса Дембеле

Клуби вже ведуть переговори щодо трансфера 22-річного гравця, МЮ готовий заплатити за нього 25-30 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що на молодого футболіста також претендує мадридський Реал.

У 24-ох матчах Ла Ліги іспанець відзначився чотирма асистами і трьома голами.

Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ