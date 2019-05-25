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Манчестер Юнайтед готов подписать Фирпо, который играет за Бетис

25 мая 18:44 54 Читати українською
Манчестер Юнайтед готов подписать Фирпо, который играет за Бетис
Хуниор Фирпо / Reuters

Английский Манчестер Юнайтед хочет обновить защитное звено после провального сезона.

"Красные дьяволы" обратили внимание на Хуниора Фирпо, левого латераля Бетиса, информирует AS.

Манчестер Юнайтед сделал щедрое предложение Лиону по Дембеле

Клубы уже ведут переговоры по трансферу 22-летнего игрока, МЮ готов заплатить за него 25-30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на молодого футболиста также претендует мадридский Реал.

В 24-х матчах Ла Лиги испанец отметился четырьмя ассистами и тремя голами.

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