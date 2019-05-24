Манчестер Юнайтед зробив щедру пропозицію Ліону щодо Мусса Дембеле

Нападник Ліона Мусса Дембеле може перебратись на Туманний Альбіон.

Мусса Дембеле потрапив на радари селекційної служби Манчестер Юнайтед, повідомляє Goal.

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Манкуніанці вже надіслали конкретну пропозицію Ліону щодо нападника. "Червоні дияволи" готові віддати 40 млн євро за 22-річного француза.

Нагадаємо, Мусса приєднався до Ліона влітку 2018-го, перейшовши з Селтіка. Тоді французи заплатили за гравця 22 млн євро.

В поточному сезоні Ліги 1 Дембеле провів 32 матчі, в яких відзначився 15-ма голами та 5-ма асистами.

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