Під освистування власних фанатів Челсі ледь врятував нічию з Брентфордом завдяки точному пострілу головою від Дісасі. Участь у гольовій комбінації взяв і Михайло Мудрик, якого Маурісіо Почеттіно випустив на 71-й хвилині. На останніх хвилинах на полі з'явився ще один українець – Єгор Ярмолюк.

У старті Евертона вийшов Віталій Миколенко, який не зумів завадити перемозі Вест Хема (3:1). Натомість Ілля Забарний допоміг Борнмуту здолати Бернлі (2:0). Про гру наших легіонерів, потенційного наступника Почеттіно в Челсі, долю травмованого Зінченка, "синьо-жовтий" вибір Крістіана Шевченка і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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