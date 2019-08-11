Манчестер Юнайтед – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Манчестер Юнайтед відкриває новий сезон АПЛ на "Олд Траффорд" матчем проти Челсі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Челсі розпочався о 18:30 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію поєдинку проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван Біссака, Магуайр, Ліндельоф, Шоу – Мактомінай, Погба, Перрейра – Лінгард, Рашфорд, Марсьяль
Запасні: Ромеро, Туанзебе, Янг, Джеймс, Мата, Матіч, Грінвуд
Челсі: Кепа – Аспілікуета, Крістенсен, Зума, Емерсон – Ковачіч, Жоржіньйо – Педро, Барклі, Маунт – Абрахам
Запасні: Кабайєро, Алонсо, Томорі, Канте, Пулішич, Кенеді, Жиру
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