Манчестер Юнайтед – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Матч 1-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Челсі розпочався о 18:30 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію поєдинку проводить "Футбол 24".

Байлі не допоможе Манчестер Юнайтед на старті сезону

Стартові склади

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван Біссака, Магуайр, Ліндельоф, Шоу – Мактомінай, Погба, Перрейра – Лінгард, Рашфорд, Марсьяль

Запасні: Ромеро, Туанзебе, Янг, Джеймс, Мата, Матіч, Грінвуд

Our first @PremierLeague line-up of 2019/20 looks a little something like this...#MUFC #MUNCHE