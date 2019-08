Манчестер Юнайтед – Челси: онлайн-трансляция матча АПЛ

Матч 1-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Челси начался в 18:30 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проводит "Футбол 24".

Байли не поможет Манчестер Юнайтед на старте сезона

Стартовые составы

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван Биссака, Магуайр, Линделёф, Шоу – Мактоминай, Погба, Перрейра – Лингард, Рашфорд, Марсьяль

Запасные: Ромеро, Туанзебе, Янг, Джеймс, Мата, Матич, Гринвуд

Our first @PremierLeague line-up of 2019/20 looks a little something like this...#MUFC #MUNCHE