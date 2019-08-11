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Манчестер Юнайтед – Челси: онлайн-трансляция матча АПЛ

18:25 1622 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Челси: онлайн-трансляция матча АПЛ
Манчестер Юнайтед – Челси: онлайн-трансляция матча АПЛ

Манчестер Юнайтед открывает новый сезон АПЛ на "Олд Траффорд" матчем против Челси. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

18’ Маркус Рашфорд
 
18’ Маркус Рашфорд

Матч 1-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Челси начался в 18:30 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проводит "Футбол 24".

Байли не поможет Манчестер Юнайтед на старте сезона

Стартовые составы

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван Биссака, Магуайр, Линделёф, Шоу – Мактоминай, Погба, Перрейра – Лингард, Рашфорд, Марсьяль

Запасные: Ромеро, Туанзебе, Янг, Джеймс, Мата, Матич, Гринвуд

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон – Ковачич, Жоржиньо – Педро, Баркли, Маунт – Абрахам

Запасные: Кабайеро, Алонсо, Томори, Канте, Пулишич, Кенеди, Жиру

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