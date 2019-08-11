Манчестер Юнайтед – Челси: онлайн-трансляция матча АПЛ

Манчестер Юнайтед открывает новый сезон АПЛ на "Олд Траффорд" матчем против Челси. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Челси начался в 18:30 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проводит "Футбол 24".
Байли не поможет Манчестер Юнайтед на старте сезона
Стартовые составы
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван Биссака, Магуайр, Линделёф, Шоу – Мактоминай, Погба, Перрейра – Лингард, Рашфорд, Марсьяль
Запасные: Ромеро, Туанзебе, Янг, Джеймс, Мата, Матич, Гринвуд
Челси: Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон – Ковачич, Жоржиньо – Педро, Баркли, Маунт – Абрахам
Запасные: Кабайеро, Алонсо, Томори, Канте, Пулишич, Кенеди, Жиру
Дуэль Ярмоленко и Зинченко, классика на Олд Траффорд и большие разборки в малом княжестве: топ-5 матчей евроуикенда