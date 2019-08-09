Двобій Ярмоленка та Зінченка, класика на Олд Траффорд і великі розбірки в малому князівстві: топ-5 матчів євровікенду

Французькі гранди зійдуться в Монако, чемпіон Європи екзаменує дебютанта АПЛ, "українська" дуель Вест Хема та Манчестер Сіті, двобій Уле Гуннара Сульшера та Френка Лемпарда та цікавий старт для Парі Сен-Жермен в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Монако – Ліон

9 серпня, 21:45. Монако, Луї II

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Французький чемпіонат відразу стартує гучною вивіскою. У місті казино та розкошів зійдуться команди, що мріють перервати гегемонію Парі Сен-Жермен на внутрішній арені. Монако провалив минулий сезон і лише перед останнім туром гарантував собі збереження прописки в еліті. Натомість Ліон у гордій самотності фінішував третім, так і не зумівши наздогнати Лілль. У новий сезон команди входять із бажанням нав'язати боротьбу за чемпіонський титул.

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Та влітку Монако та Ліон, схоже, кадрово втратили. Гості продали своїх трьох лідерів – Танге Ндомбеле (Тоттенхем, 60 млн євро), Ферлана Менді (Реал, 48 млн) та Набіля Фекіра (Бетіс, 19,75 млн). І якщо першим двом заміна швидко знайшлася у Ліллі (Юссуф Коне та Тьягу Мендеш), то з креативом без Фекіра буде сутужно. Монегаски остаточно втратили Тілеманса, віддали Сідібе, відмовилися від Адріена Сілви та Н'Куду. Звісно, більшість новачків обох команд – справжні таланти, та для боротьби за трофеї цього поки замало.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Ліверпуль – Норвіч

9 серпня, 22:00. Ліверпуль, Енфілд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: "Найжадібніша" ліга світу теж візьме старт у вечір п'ятниці, а шанувальники англійського футболу сподіваються, що Ліверпуль знову боротиметься на рівних за перемогу в АПЛ із Манчестер Сіті. Влітку команда Юргена Клоппа не зробила гучних придбань, але й не втратила нікого з провідних виконавців. Другий тайм поєдинку за Суперкубок Англії довів, що "червоні" залишаються командою зі значним запасом міцності й знову будуть у фаворитах сезону.

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Зате Норвіч у літнє трансферне вікно відверто здивував. "Канарки", які щойно піднялися із Чемпіоншипу, витратили на нових гравців "аж" 4 млн євро, із яких три пішли на купівлю ветерана Шальке Ральфа Ферманна. Враховуючи, що навіть у Першому дивізіоні в Норвіча була відверто посередня оборона, пасивність новачка Прем'єр-ліги дивує. Звісно, команда з графства Норфолк спробує взяти своє у турнірі завдяки новаторським ідеям свого керманича Даніеля Фарке, та навряд це станеться у матчі на Енфілді.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Вест Хем – Манчестер Сіті

10 серпня, 14:30. Лондон, Лондон Стедіум

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Поєдинок у британській столиці є чудовою нагодою переглянути першу дуель в офіційному матчі українців – Олександр Зінченко завітає у гості до Андрія Ярмоленка. Обоє взяли участь у розгромі 4:1, який Сіті вчинив "молоткам" у рамках товариського Трофею АПЛ Азія майже місяць тому. Та тепер на них чекає значно відповідальніший поєдинок. Щоправда, малоймовірно, що буде можливість побачити "український" двобій на 90 хвилин. Зінченко виграв конкуренцію за місце в основі перед початком сезону 2019/20, а ось Ярмоленко виглядав блідо на фоні конкурентів і цілком вірогідно почне матч на лаві для запасних.

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Минулої неділі Сіті здобув перший трофей, здолавши Ліверпуль у серії пенальті поєдинку за Суперкубок. Зупинятися на досягнутому хлопці Пепа Гвардіоли, вочевидь, не збираються. Команда точково підсилилась влітку (Анхеліньо, Канселу, Родрі) й готова поборотися за всі можливі трофеї. Вест Хем після 10-го місця за підсумками попереднього чемпіонату повинен зробити наступний крок угору, інакше боси лондонців засумніваються у спроможності Мануеля Пеллегріні розбудувати проект для високих завдань. У цьому матчі чилійський коуч матиме власні стимули домогтися позитивного результату – колись Сіті не надто гречно з ним попрощався.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Манчестер Юнайтед – Челсі

11 серпня, 18:30. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Класичне протистояння "нульових" у традиційно дощовому Манчестері відбудеться у нових умовах. Челсі втратив свого багаторічного лідера Едена Азара, змінив досвідченого тренера на фактично новачка та ще й отримав трансферний бан і не зміг провести селекційну роботу. Є свої проблеми і в МЮ. Медовий місяць Уле Гуннара Сульшера з рідною командою завершився ще навесні, коли неймовірну серію перемог змінили негативні результати та проліт повз Лігу чемпіонів. Та, на відміну від свого візаві Френка Лемпарда, норвежець досягнув бажаного на трансферному ринку, підписавши оборонців Магуайра і Ван-Біссаку та вінгера Деніела Джеймса.

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Британські оглядачі, проте, не вірять в обидва колективи. Вони прогнозують Манчестер Юнайтед і Челсі важку боротьбу за останню путівку до Ліги чемпіонів (перші три вже нібито зарезервовані для Ман Сіті, Ліверпуля і Тоттенхема) і туманні перспективи втриматися на посаді для обох фахівців. Усе це вкупі робить поєдинок на Олд Траффорд чудовою імпровізованою трибуною, із якої Сульшер або Лемпард (чи навіть обоє разом) зможуть осоромити всіх критиків.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

ПСЖ – Нім

11 серпня, 18:30. Париж, Парк де Пренс

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Неймовірно амбітний Парі Сен-Жермен входить у свій 9-й сезон в еру шейхів. Вкладені в клуб сотні мільйонів наразі дають суперечливі результати – так, команда без проблем домінує на внутрішній арені, але в Європі не може пройти навіть стадію чвертьфіналу ЛЧ. Перемога в головному єврокубку залишається Idée fixe для парижан, але черговий успіх у Лізі 1 теж є у переліку завдань для Томаса Тухеля.

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Команда німецького фахівця стартує із домашнього поєдинку з міцним середняком Німом. Минулої осені "крокодили" разом із ПСЖ влаштували справжню феєрію з шістьма голами на будь-який смак та двома вилученнями – ПСЖ забив двічі та розслабився, Нім відігрався, а потім почалася бійня у всіх значеннях. Перемогу тоді святкували парижани, а от їхня молода зірка Кіліан Мбаппе за грубу гру отримав 3-матчеву дискваліфікацію. Схожого видовища слід очікувати і в недільний вечір на Парк де Пренс.

Прогноз "Футбол 24": 3:1