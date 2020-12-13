"Сьогодні відбувся наш найкращий матч з Манчестер Сіті відтоді, як я став головним тренером Манчестер Юнайтед. Не найкращий результат, але найкраща якість гри.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – 0:0 – відеоогляд матчу

Це була жорстка гра. Я знаю, що в минулому сезоні ми кілька разів перемагали їх, але це були абсолютно інші матчі. Сьогодні зустрічалися дві хороші команди. Тактично ми знали, що вони створять нам деякі проблеми, але в обороні ми були чудові.

Я в захваті від сьогоднішньої гри в обороні. Однак в атаці ми створили не так багато, як хотілося б. Можливо, у Сіті було більше небезпечних моментів, але в підсумку всі повинні бути задоволені нічиєю", – цитує Сульшера BBC.

Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті розписали нудну нічию – снодійне дербі від Гвардіоли та Сульшера