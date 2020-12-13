"Сегодня состоялся наш лучший матч против Манчестер Сити с тех пор, как я стал главным тренером Манчестер Юнайтед. Не самый лучший результат, но самое лучшее качество игры.

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Это была жесткая игра. Я знаю, что в прошлом сезоне мы несколько раз побеждали их, но это были совершенно другие матчи. Сегодня встречались две хорошие команды. Тактически мы знали, что они создадут нам некоторые проблемы, но в обороне мы были замечательны.

Я в восторге от сегодняшней игры в обороне. Однако в атаке мы создали не так много, как хотелось бы. Возможно, у Сити было больше опасных моментов, но в итоге все должны быть довольны ничьей", – цитирует Сульшера BBC.

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