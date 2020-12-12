Манчестер Юнайтед зіграв унічию з Манчестер Сіті у 12 турі АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті на "Футбол 24".

Очікувань від дербі Манчестера було чимало. Обом командам була потрібна перемога, щоб підтвердити власні амбіції на найвищі місця. Однак обидві команди зробили ставку на надійність, тому голів глядачі так і не побачили.

Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті розписали нудну нічию – снодійне дербі від Гвардіоли та Сульшера

Після звітного матчу Манчестер Юнайтед набрав 20 очок та посідає 7 сходинку в турнірній таблиці АПЛ. В активі Манчестер Сіті на один заліковий пункт менше.