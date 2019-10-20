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Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: Гвардіола проміняє центральний матч туру АПЛ на Маліновського і компанію

12:45 620 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: Гвардіола проміняє центральний матч туру АПЛ на Маліновського і компанію
Хосеп Гвардіола / Фото Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола має важливіші справи, ніж перегляд поєдинку МЮ та Ліверпуля.

 

Гвардіола заявив, що не буде витрачати час на перегляд зустрічі 9-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Ліверпуль, а присвятить свою увагу повтору гри Аталанти, повідомляє A Bola.

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Точно невідомо, який саме поєдинок переглядатиме тренер "містян" – трилер проти Лаціо (3:3), чи поразку італійців від Шахтаря (1:2) в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, вже 22 жовтня чинний чемпіон Англії зустрінеться з командою Руслана Маліновського в рамках 3-го раунду групового етапу ЛЧ. Початок о 22:00.

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