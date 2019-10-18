Гвардіола привітав Зінченка із заручинами

Наставник манкуніанців Хосеп Гвардіола привітав півзахисника збірної України та його другу половинку з серйозним рішенням.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола на прес-конференції перед матчем англійської Прем’єр-ліги привітав захисника команди Олександра Зінченка з майбутнім весіллям. На запитання журналіста, чи буде тепер Зінченко тренуватись старанніше, Пеп відповів: "Не знаю, але вітаю Алекса і його майбутню дружину", – цитує Гвардіолу офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, після перемоги збірної України над чинними чемпіонами світу збірною Португалії Зінченко на полі НСК Олімпійський зробив своїй коханій, відомій журналістці Владі Седан, пропозицію руки та серця і дівчина дала згоду. Про свої стосунки молодята оголосили на початку минулого літа.

Свій наступний матч Манчестер Сіті проведе на виїзді проти Крістал Пелас 19 жовтня о 19:30. Манчестерці після восьми турів з 16-ма очками посідають другу сходинку, Крістал Пелас має на два пункти менше і перебуває на шостому місці.

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