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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль Гвардиола променяет центральный матч тура АПЛ на Малиновского и компанию

12:45 165 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль Гвардиола променяет центральный матч тура АПЛ на Малиновского и компанию
Хосеп Гвардиола / Фото Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола имеет дела поважнее, чем просмотр поединка МЮ и Ливерпуля.

 

Гвардиола заявил, что не будет тратить время на просмотр встречи 9-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Ливерпуль, а посвятит свое внимание повтору игры Аталанты, сообщает A Bola.

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Точно неизвестно, какой именно поединок будет пересматривать тренер "горожан" – триллер против Лацио (3:3), или поражение итальянцев от Шахтера (1:2) в Лиге чемпионов.

Напомним, уже 22 октября действующий чемпион Англии встретится с командой Руслана Малиновского в рамках 3-го тура группового этапа ЛЧ. Начало в 22:00.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Аталанта Аталанта Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Манчестер Юнайтед - Ливерпуль Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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