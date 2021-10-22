За словами Уле Гуннара Сульшера, 27-річний португалець відчув певні проблеми зі здоров'ям після матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти (3:2).

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"Я думаю, що подібні ігри завжди несуть ризик пошкодження футболістів. З Аталантою таких було двоє-троє. Ми дамо їм час, але я сподіваюся, що зможу вибрати склад з повністю підготовленої команди.

Бруно може бути одним із цих гравців, але я дуже сподіваюся, що він буде готовий. Те, що гра буде в неділю, дає необхідний час і підвищує шанси", – цитує тренера The Athletic.

Зауважимо, що португалець зіграв у всіх 12-ти матчах сезону, записавши до свого активу 4 голи і 6 асистів.

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