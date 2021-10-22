По словам Уле Гуннара Сульшера, 27-летний португалец почувствовал определенные проблемы со здоровьем после матча Лиги чемпионов против Аталанты (3:2).

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"Я думаю, что подобные игры всегда несут риск повреждения футболистов. С Аталантой таких было двое-трое. Мы дадим им время, но я надеюсь, что смогу выбрать состав из полностью подготовленной команды.

Бруно может быть одним из этих игроков, но я очень надеюсь, что он будет готов. То, что игра будет в воскресенье, дает необходимое время и повышает шансы", – цитирует тренера The Athletic.

Заметим, что португалец сыграл во всех 12-ти матчах сезона, записав в свой актив 4 гола и 6 ассистов.

Поединок Манчестер Юнайтед – Ливерпуль стартует 24 октября в 18:30 по Киеву.

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