Уле Гуннар Сульшер підготував тільки одну несподіванку – посадив у запас Погба. Норвежець має дилему, як поєднати на полі француза разом з Роналду. Сьогодні він обрав найпростіший спосіб. Також варто відзначити повернення Рашфорда, який вперше в сезоні вийшов у старті. Важливий матч для Сульшера після однієї перемоги в 5 останніх іграх.

Джан П'єро Гасперіні здивував значно більше. Враховуючи травми Толоя та Джимшіті, поява Де Рона в лінії захисту виглядала логічно. А от в групі атаки були сюрпризи. Сапата і Маліновський залишилися в запасі, а в перших хвилин з'явилися Ілічіч і Мурієль, яким з глибини допомагав Пашаліч. Схоже, Гасперіні так сподобався матч проти Емполі, що він скопіював склад.

Команди розпочали дуже активно, відразу пішла інтенсивна гра, насичена подіями. Манчестер Юнайтед віддав м'яч Аталанті та будував швидкі вертикальні атаки. Перша з таких подарувала супершанс Рашфорду, але той погано пробив. "Дияволи" відразу після відбору шукали пасом Фернандеша, а Бруну закидав на хід Роналду.

Аталанта також почувалася комфортно і спокійно комбінувала на чужій половині. Оборона МЮ помилилася першою. Спрацювала ставка Гасперіні: Мурієль зачепився за м'яч, Ілічіч підключив Дзаппакосту, а захисники "червоних" дозволили Пашалічу замкнути простріл.

Манчестер Юнайтед добре відреагував на пропущений гол, увімкнувши високий пресинг. Італійці почали більше помилятися, а футболісти МЮ отримували м'яч ближче до чужих воріт. Пресинг давав свої плоди. Роналду розігнав атаку, але з ударом Фреда впорався Муссо. Бруну і Рашфорд ще раз вивели на удар Фреда – неточно.

Але всі ці зусилля креативних футболістів перекривалися хаосом в обороні Юнайтед. Проста подача з кутового – Деміраль тікає від Шоу та Магуйра і головою забиває другий гол. Жах та й годі. МЮ має лише один матч на нуль у цьому сезоні. Олд Траффорд проводжав своїх футболістів на перерву під гучний свист.

З перерви "дияволи" вийшли дуже злими та налаштованими на камбек. На початку другого тайму Манчестер Юнайтед змолотив Аталанту. Бруну виводить Роналду сам на сам з голкіпером – Кріш програв дуель. Вже через кілька хвилин господарі скористалися обрізкою Ілічіча. Фернандеш пасом у дотик віддав на Рашфорда – Маркус скоротив відставання.

Манчестер Юнайтед відчув кров і ще підвищив оберти. А Аталанта через травму втратила найкращого гравця першого тайму Деміраля. Без колишнього одноклубника в Роналду розв'язалися ноги. Кріштіану виривався на порожні ворота, а Ловато мусив зупиняти його ціною попередження. Бруну вирізав ще один геніальний пас, але удар Роналду знову потягнув Муссо. Мактоміней – стійка.

Тим часом у Аталанти нічого взагалі не виникало в атаці. Гасперіні спробував виправити ситуацію замінами – на останню третину зустрічі вийшли Сапата, Маліновський і Міранчук. І моменти з'явилися. Сапата розвернув захисника та знайшов ситуацію для удару. Де Хеа парирував на Маліновського, а потім потягнув ще й потужний постріл Руслана.

Втім, Манчестер Юнайтед продовжував тиснути. Магуайр пішов у чужий штрафний майданчик у спробах реабілітуватися. Головою забити капітану не вдалося, але він залишився в атаці та розрядив гармату з правої. Асист, звичайно, на рахунку магічного Бруну, а Роналду майстерно відвернувся від м'яча.

А потім Кріштіану забив переможний гол, відгукнувшись на подачу Шоу! Манчестер Юнайтед дотиснув суперника та оформив камбек. "Дияволи" набрали 6 очок і вийшли в лідери групи F. Аталанта з 4 балами опустилася на друге місце.

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