Ще на початку 2023 року АПЛ звинуватила "містян" у порушенні фінансових правил. Проти Манчестер Сіті було висунуто 115 обвинувачень.

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Як повідомляє Daily Mail, керівництво клубу та АПЛ узгодили дату початку розгляду справи. Очікується, що судові засідання почнуться осінню 2024 року, а остаточне рішення ухвалять не раніше літа 2025 року. Наразі слідство перебуває на етапі допиту свідків. Манчестер Сіті усі звинувачення відхиляє.

Нагадаємо, нещодавно з Евертона за фінансові порушення зняли 10 очок. "Містянам" може загрожувати таке ж покарання.

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