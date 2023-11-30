Еще в начале 2023 года АПЛ обвинила "горожан" в нарушении финансовых правил. Против Манчестер Сити было выдвинуто 115 обвинений.

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Как сообщает Daily Mail, руководство клуба и АПЛ согласовали дату начала рассмотрения дела. Ожидается, что судебные заседания начнутся осенью 2024 года, а окончательное решение примут не раньше лета 2025 года. Сейчас следствие находится на этапе допроса свидетелей. Манчестер Сити все обвинения отклоняет.

Напомним, недавно с Эвертона за финансовые нарушения сняли 10 очков. "Горожанам" может грозить подобное наказание.

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