"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розказує, як Арсенал разом з Олександром Зінченком оформив вихід у плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24.

Арсеналу для прориву в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вистачало і нічиєї з Лансом. Втім, стояти на нічию з французами було ризиковано, адже перша зустріч цих команд завершилась поразкою лондонців. Повторювати цю історію "каноніри" не мали права – за такого розкладу в останньому турі можна було вилетіти в Лігу Європи, де холодно, самотньо і мало грошей.

Саме тому Мікель Артета виставив максимально бойовий склад. У ньому знайшлося місце і для Зінченка, і для найбільш небезпечного конкурента українця – Томіясу. Японця перевели на правий фланг оборони, всадивши у запас Вайта. Едегор і Жезус, які на вихідних повернулись в основу з лазарету, знову вийшли у старті.

Арсенал знищив Ланс за 27 хвилин, оновивши англійський рекорд. Сака увійшов до історії

Згадуючи матч у Франції, нейтральні вболівальники очікували на яскраву битву. Втім, Ланс на неї сильно запізнився – в перші 35 хвилин Арсенал вів 6:1 за ударами (6:0 з меж штрафного, 5:0 в площину). За цей період "гармаші" встигли забити чотири голи.

Головним героєм стартового відтинку зустрічі варто назвати Жезуса. Габріель шикарно чіплявся за довгі передачі, опускався за м'ячем у глибину й розривав на дриблінгу – у нападника 4 успішних обіграші з 4-х спроб. Також дуже хороше враження справили Хаверц, Сака і Томіясу. Саме вони й організували розгром за півгодини.

Рахунок було відкрито на 13-й хвилині. Гол виявився доволі сумбурним – захисник завадив своєму голкіперу при перехопленні подачі, Жезус зорієнтувався і проштовхнув м'яч до воріт, а Хаверц вколотив його у стіку. На 21-й же Габріель відзначився і сам, прийнявши пас від Сака. Бразилець переграв на лінії штрафного Дансо та Айдара, після чого пробив у лівий нижній. 2:0!

Ще за дві хвилини Мартінеллі обігрався з Хаверцом на лівому фланзі й пробив з-під Граді. Самба парирував, але Сака зіграв на добиванні. 3:0! На 27-й же Мартінеллі отримав фантастичну діагональ від Томіясу, переграв Граді на куті карного майданчика та закрутив у дальній кут – без шансів для Самба. 4:0!

Забити чотири голи в ЛЧ за перші 27 хвилин раніше вдавалося тільки одній англійській команді – Манчестер Юнайтед у 1998 році, в матчі з Брондю. Сака при цьому став другим після Флоріана Вірца гравцем у топ-5 ліг Європи в поточному сезоні, якому вдалося віддати 10 асистів. До того ж, він став лишень третім футболістом у історії, якому вдалося оформити гол+пас у трьох поспіль матчах ЛЧ – раніше це робили Карім Бензема (сезон 2011/12) і Луїс Суарес (2015/16).

Ланс пізно прокинувся. Арсенал добив і встановив черговий рекорд

В останній 15-хвилині Лансу дали пограти. І французи намагалися скористатись наданою можливістю – в одному з епізодів вони ледь не заробили пенальті, а при дальньому ударі Медіни м'яч поцілив у стійку. Загалом, гості подобались своєю активністю, однак розмочити рахунок підопічні Франка Еса не змогли.

За такий футбол прилетіло покарання. Воно могло бути виконане у контратаці на 1-й компенсованій, коли Сака запустив на правий край штрафного Мартінеллі, а той пробив з гострого кута у ближню дев'ятку. Габріель поцілив у зовнішній бік стіки.

Ще за хвилину контратака повторилась майже 1-в-1, тільки тепер Сака запустив передачу на хід Томіясу. Японець влетів у карний майданчика та прострілив на 11 метрів – Едегор же замкнув. 5:0! Арсенал офіційно став першою англійською командою в історії ЛЧ, якій вдалося піти на перерву з перевагою у п'ять голів. Крім того, у "канонірів" в першому таймі було аж п'ять різних авторів голів – такого в турнірі ще ніколи не було.

Зінченко замінили у перерві. Олександр відіграв чітко, але вразити не встиг

Зінченко наробив біди у першому матчі, дозволивши Лансу провести вирішальну гольову атаку. Існувало занепокоєння щодо здатності українця стримати швидких французів (зокрема, Сотока і Франковскі) – втім, Сашко зібрався й показав клас. З його зони не прийшло жодної небезпечної атаки.

Олександр виграв своє єдине єдиноборство, виграв єдину спробу обійти себе на дриблінгу й виконав одне важливе перехоплення. У роботі на м'ячі він продемонстрував звичну якість, видавши 26 точних пасів з 28, а також віддавши дуже хороший навіс на Жезуса в район дальньої стійки – але у бразильця звалився м'яч з ноги.

Деякі питання виникали до позиційної роботи, адже він часто плутався в одній зоні з Райсом. З іншого боку, в зону Зінченка нерідко опускався Жезус. Ця проблема є характерною для центра поля Арсенала після відходу Джаки – в опорній зоні лондонцям тісно.

На жаль, за 45 хвилин запам'ятатись чимось особливим Олександр не встиг. З іншого боку, заміна у перерві демонструє важливість українця для Мікеля Артети – його бережуть на АПЛ.

Арсенал же довів матч до рахунку 6:0, заробивши пенальті на 86-й хвилині. Влучний постріл Жоржінью у фірмовому стилі поставив крапку в зустрічі, оформивши достроковий вихід Арсенал у плей-офф Ліги чемпіонів.