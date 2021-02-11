Чвертьфіналісти Кубка Англії дізнались своїх наступних суперників на шляху до трофею турніру.

На Туманному Альбіоні провели жеребкування пар 1/4 фіналу Кубка Англії, де на глядачів очікуватимуть запеклі протистояння.

Саутгемптон пробився до чвертьфіналу Кубка Англії, обігравши Вулверхемптон

Центральними матчами раунду можна виокремити одразу два поєдинки, це зустріч Евертона та Манчестер Сіті, а також гру Лестера проти Манчсетер Юнайтед.

Базовою датою для проведення чвертьфінальних матчів було визначено 20 березня. Нагадаємо, чинним тріумфатором турніру є лондонський Арсенал.

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