Битва за Єврокубки, яка може коштувати Металісту 1925 місця в УПЛ

На два місця у зоні єврокубків претендують три команди – СК Дніпро-1, Полісся та Рух. "Спортклубівці" випереджають львів'ян і житомирян на два очки, але сьогодні вони зустрінуться з Шахтарем. Якщо вони зачепляться за нічию, то галичани й поліщуки не зможуть обійти дніпровців у поточному турі через гіршу статистику особистих зустрічей.

Але в будь-якому випадку команди зобов'язані перемагати. Рух тримається вище за Полісся завдяки тим же особистим зустрічам, але це – крихка перевага. Підопічні Віталія Пономарьова повинні всіма правдами та неправдами бити Чорноморець, якому вже нічого не треба. Одесити вже зберегли прописку в УПЛ.

От тільки "моряки" тиждень тому перервали 5-матчеву серію поразок, розгромивши Металіст 1925, а Рух на цьому відрізку здолав тільки Верес – а от в інших чотирьох поєдинках була зафіксована нічия. Молода й нестабільна команда відбирала очки у Кривбаса з Олександрією, так і ділила їх з Минаєм і Оболонню.

Відсторонених у цьому матчі немає, та і з травмами повний порядок – у лазареті залишаються тільки львів'яни Сапуга й Климчук, які лікуються ще із зими. При цьому в склад "жовто-чорних" повертаються обидва основних центрбеки, які були дискваліфіковані у попередньому турі.

Прогноз на матч Рух – Чорноморець: перемога підопічних Віталія Пономарьова. Як показує досвід останніх років УПЛ, команди без турнірних завдань різко втрачають мотивацію й роздають очки усім, кому треба. Але варто не забувати, що в рамках українського чемпіонату логіки дуже мало – усі команди рівні.

Полісся ж у паралельному поєдинку прийматиме Металіст 1925. Завдання у колективу Сергія Шищенка аналогічні – влаштовує тільки перемога. Протягом останнього місяця житомиряни виконували поставлені цілі, здобувши чотири перемоги в шести турах, причому тиждень тому вдалося прибити Кривбас на виїзді. Невдачі сталися тільки із Зорею (нічия при грі в більшості) та з Динамо (розгром).

Разом з тим, футбол Полісся на цьому відрізку зовсім не вражав. Все було "на тоненького". Осічка з Металістом 1925 зовсім не здивувала б за такої гри – але харків'янам січки мало. Підопічні Віктора Скрипника відстають від зони перехідних матчів на два залікових бали, тримаючись на дні таблиці за рівності очок з Минаєм. Задля порятунку в УПЛ команді необхідна тільки перемога.

Втім, у останніх 16-ти матчах "жовто-сині" здобули всього одну перемогу, здолавши невмотивовану Ворсклу (3:2). Ще чотири поєдинки вдалося звести до нічиєї, але загальний рівень гри Металіста 1925 слід назвати катастрофічним. У Одесі тиждень тому харків'ян просто переїхали катком (0:3).

Поліссю не допоможе дискваліфікований Фортюне та травмовані Макуана й Будківський. У Металіста 1925 дискваліфікований Безуглий, але все це не так важливо. Команда Віктора Скрипника виглядає занадто слабко. Прогноз на матч Металіст 1925 – Полісся: житомиряни переможуть (навряд чи яскраво), будь-який інший результат стане сенсацією.

Битва за виживання може завершитись вже сьогодні

За два тури до кінця сезону Минай тримається у зоні прямого вильоту, відстаючи на два залікових бали від зони плей-офф. Там розташувалися Верес (22 очки) та Оболонь (26), а над ними у трьох-чотирьох балах зависли Колос, Олександрія та Ворскла. Ця шістка сьогодні влаштує міні-турнір, який цілком може перетворитись у батл-рояль (гру до останнього живого).

Минай зустрінеться з Колосом. Ковалівці не знають перемог у чотирьох турах поспіль, причому у трьох останніх турах вони програли. Нічия з Олександрією коштувала роботи Ярославу Вишняку, а Олександру Поздєєву не вдається з ходу поставити команду на нові рейки.

Преміювання за ніби-то хороший матч проти Зорі (хоча він не був хорошим) не допомогло Колосу – невмотивований ЛНЗ прибив "хліборобів" на їхньому полі, забивши три голи. На цьому тлі вигідно вирізняються результати Миная. Протягом останнього місяця закарпатці відібрали очки у Руха (1:1), а також перемогли Чорноморець (2:0) і Ворсклу (3:2 після 0:2 на середину другого тайму).

Невдача спіткала тільки у Рівному, де Верес виніс "лисиць" з рахунком 3:1. Сьогодні "народному клубу" необхідно провернути те ж саме з Олександрією, хоча влаштує і нічия – у команди Олега Шандрука є перевага в особистих зустрічах над закарпатцями, а Металіст 1925 навряд чи виживе. До виходу із зони плей-офф бракує аж п'яти балів, тож навряд чи вдасться уникнути перехідних матчів.

Досі рівняни виглядали нестабільно. То ефектно приб'ють Минай, то відскочать із Зорею, то класно відзахищаються з Динамо, перед цим безнадійно програвши Руху. Олександрія приблизно така ж, тільки результати гірші – перемогою над СК Дніпро-1 тиждень тому "аграрії" перервали 7-матчеву безвиграшну серію. Позитиву й негативу в грі обох команд приблизно однакова кількість.

Оболонь же може покинути четвірку аутсайдерів. Відставання від рятівної дванадцятої позиції становить всього три залікових бали, тож перемога над Ворсклою у сьогоднішній зустрічі здатна закрутити інтригу на максимум. Кияни не знають поразок протягом шести турів поспіль, розписавши п'ять нічиїх і перегравши ЛНЗ два тижні тому.

Полтавці ж у восьми останніх матчах чемпіонату зазнали семи поразок, востаннє тріумфувавши аж 9 березня. "Зелено-білі" після прориву в фінал Кубка відверто підзабили на чемпіонат, видавши 5-матчеву серію поразок серію, але ставка прогоріла – Шахтар у середу здолав підопічних Сергія Долганського. А відрив від зони плей-офф за виживання скоротився всього до чотирьох пунктів.

Прогноз на усі матчі в битві за виживання – все вирішиться в останньому турі. У команд немає критичних чи несподіваних втрат у складі, і всі вони приблизно однакові за силою. Загалом якось не віриться у перемоги представників андер-4, але насправді все може вирішити рандом чи якась неігрова обставина (тривоги, помилки арбітрів, нефарт, травма, тощо)..

ЛНЗ – Зоря: чи заб'є Герреро 10-й гол?

Черкасці та луганці вирішили усі турнірні завдання на цей сезон. Новачок УПЛ заскочив аж на сьому позицію, а старожил зберіг прописку в еліті тиждень тому. Шукати мотивацію ще й на особисту зустріч за таких умов складно.

ЛНЗ хоча б можуть премію якусь виписати, а Зорі в кращому випадку віддадуть гроші за осінню перемогу над Брейдабліком. Але це не точно, як говориться. Втім, одному футболісту в складі "чорно-білих" не треба додаткового налаштування – Едуардо Герреро може забити свій 10-й гол у поточному чемпіонаті.

Не те, щоб це щось давало в боротьбі за найкращого бомбардира, але 10 голів виглядають дуже красиво для потенційних покупців – і вони впливатимуть на зарплатню. У зустрічі з Вересом в попередньому турі Едуардо був дуже близьким до цього, однак форварду трішки не пощастило.

Саме результативність Герреро становить найбільший інтерес у матчі ЛНЗ – Зоря. Будемо відвертими – ніхто не очікує побачити тут феєрію, та і вмикати його окрема мало хто захоче. Але для поціновувачів гри сильних нападників даний поєдинок може стати найцікавшим.

Прогноз "Футбол 24" – Герреро заб'є 10-й гол, а у матчі все вирішить рандом

СК Дніпро-1 – Шахтар: анонс матчу УПЛ