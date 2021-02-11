Саутгемптон пробився до чвертьфіналу Кубка Англії, обігравши Вулверхемптон
На Туманному Альбіоні визначаються чвертьфіналісти КА. Читайте звіт поєдинків на Футбол 24.
Кубок Англії, 1/4 фіналу
Вулверхемптон – Саутгемптон – 0:2
Голи: Інгз, 49, Армстронг, 90
Барнслі – Челсі – початок о 22:00
Евертон – Тоттенхем – 5:4 – відео голів та огляд матчу
Передматчеві прогнози не змогли визначити однозначного фаворита у двобої Вулверхемптон – Саутгемптон, але на полі саме гості явно домінували протягом усієї гри. Рахунок відкрили на старту другого тайму, Денні Інгза вивели на побачення з воротарем, нападник Саутгемптона по знущальному обіграв голкіпера. Подвоїв первагу гостей перед фінальним свистком Армстронг.
"Травма Ярмоленка стала фатальною": українця критикують за матч проти МЮ та бояться найгіршого – виліт не став трагедією
Гол Інгса: