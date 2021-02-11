Кубок Англії, 1/4 фіналу

Вулверхемптон – Саутгемптон – 0:2

Голи: Інгз, 49, Армстронг, 90

Барнслі – Челсі – початок о 22:00

Евертон – Тоттенхем – 5:4 – відео голів та огляд матчу

Передматчеві прогнози не змогли визначити однозначного фаворита у двобої Вулверхемптон – Саутгемптон, але на полі саме гості явно домінували протягом усієї гри. Рахунок відкрили на старту другого тайму, Денні Інгза вивели на побачення з воротарем, нападник Саутгемптона по знущальному обіграв голкіпера. Подвоїв первагу гостей перед фінальним свистком Армстронг.

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Гол Інгса: