Манчестер Сити встретится с Эвертоном, Ман Юнайтед также достался топ-соперник – жеребьевка Кубка Англии
22:41 - Читати українською
Четвертьфиналисты Кубка Англии узнали своих следующих соперников на пути к трофею турнира.
На Туманном Альбионе провели жеребьевку пар 1/4 финала Кубка Англии, где на зрителей будут ждать ожесточенные противостояния.
Саутгемптон пробился в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв Вулверхэмптон
Центральными матчами раунда можно выделить сразу два поединка, это встреча Эвертона и Манчестер Сити, а также игра Лестера против Манчсетер Юнайтед.
Базовой датой для проведения четвертьфинальных матчей было определено 20 марта. Напомним, действующим триумфатором турнира является лондонский Арсенал.
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