Четвертьфиналисты Кубка Англии узнали своих следующих соперников на пути к трофею турнира.

На Туманном Альбионе провели жеребьевку пар 1/4 финала Кубка Англии, где на зрителей будут ждать ожесточенные противостояния.

Саутгемптон пробился в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв Вулверхэмптон

Центральными матчами раунда можно выделить сразу два поединка, это встреча Эвертона и Манчестер Сити, а также игра Лестера против Манчсетер Юнайтед.

Базовой датой для проведения четвертьфинальных матчей было определено 20 марта. Напомним, действующим триумфатором турнира является лондонский Арсенал.

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