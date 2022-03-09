Сіті без вогню

Манчестер Сіті в першій грі розгромив Спортінг, тому матч-відповідь перетворився у формальність. Інтриги не було, але португальці отримали шанс на прийнятний результат завдяки кадровим проблемам суперника. Сіті залишився лише з трьома захисниками: Діаш і Аке травмовані, Вокер дискваліфікований, Канселу захворів. Як наслідок, зліва в обороні вийшов Олександр Зінченко, а справа – 19-річний дебютант Іган-Райлі.

Гра пішла за прогнозованим сценарієм: Манчестер Сіті взяв м'яч під контроль, закріпився на чужій половині та шукав підходи до воріт Адана. Виходило не дуже добре. Спортінг побудував масовану оборону та не залишав вільних зон. Першого удару господарі завдали аж на 24 хвилині, а загалом до перерви 4 рази пробили по воротах. Лише момент Стерлінга, коли він не перекинув воротаря після пасу Фодена, можна назвати гольовим.

У перерві Гвардіола зробив заміни, які миттєво показали себе. Марез через хвилину після появи на полі створив гол – пройшов по лінії через весь штрафний майданчик і викотив під удар Жезусу. Втім, VAR зафіксував офсайд у бразильця і скасував гол.

Футболісти Манчестер Сіті перед заповненими трибунами мусили створювати вигляд, що їм цікаво. Моментів не було, Спортінг навіть частіше знаходив ударні позиції. Гвардіола також піддався сонному настрою і замінив голкіпера. 36-річний Карсон відразу показав клас, вигравши вихід сам на сам у Паулінью. Більше нічого цікавого до фінального свистка не було. Хіба що неточні удари Стоунза та Стерлінга.

Нульова нічия. Манчестер Сіті – в 1/4 Ліги чемпіонів.

Старанна робота Зінченка

Олександр вийшов на лівий фланг оборони і зіграв у звичному для себе стилі. Українець часто зміщувався в центр, залишаючи фланг для Стерлінга та Гюндогана. Брав активну участь в атаках, намагався загострювати дальніми передачами. Спершу всі вони летіли в молоко, але потім Зінченко вирізав шикарну діагональ на Мареза, яка призвела до незарахованого гола.

В обороні роботи майже не було, адже Спортінг довго не атакував. І все ж саме Зінченко заблокував перший удар гостей (57 хвилина!). Другий удар завдали з-під нього, але Сашко до кінця тримав позицію, тому Едвардс пробив вкрай погано. Спортінг побудував через його зону кілька швидких атак. Зінченко не встигав повертатися, але, схоже, і не мав – його завжди страхували.

Зінченко отримав солідну оцінку від SofaScore – 7.3. Тричі відібрав м'яч, раз зіграв на перехопленні, виграв 50% дуелей і відпрацював з 91% точних передач. Наприкінці зустрічі Олександр двічі прострілював у штрафний майданчик – обидва рази неточно. Ще спробував пробити сам – удар не вдався.