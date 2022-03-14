Football Observatory проаналізувала міжнародні трансфери між клубами з 40 країн і створила рейтинг – хто найбільше заробляє, а хто найбільше витрачає. У дослідження потрапили переходи, які були оформлені з липня 2017-го, тобто за останні 5 років.

Українські клуби за цей час отримали від міжнародних трансферів 201 мільйон євро, а купили футболістів з-за кордону на 148 мільйонів. Тобто баланс складає +48 млн. Це середній показник серед всіх країн, які потрапили в дослідження.

Очолює рейтинг Португалія, яка за 5 років вийшла в плюс на 1 мільярд і 147 мільйонів євро. Дуже близько Бразилія (1021 млн), а в топ-5 також потрапили Нідерланди, Франція та Аргентина.

На іншому полюсі – Англія. Сальдо клубів АПЛ (і невеликий відсоток для Чемпіоншипу) від міжнародних трансферів складає мінус 4 мільярди 350 мільйонів євро. Жодна країна навіть не наблизилася до цього показника. Друга в списку Італія в мінусі лише на 910 млн.

CIES не має точних даних щодо трансферів, але брав за основу звіти ФІФА.

УПЛ – в топ-10 чемпіонатів за кількістю фолів