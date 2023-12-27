Пеп Гвардіола і керівництво Манчестер Сіті погодилося виплатити клаусулу за атакувального півзахисника Рівер Плейт Клаудіо Ечеверрі в розмірі 25 мільйонів євро. Про це інформує інсайдер Сесар Луїс Мерло.

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Повідомляється, що "містяни" викуплять права на гравця і залишать його в Рівер Плейт, але вже на правах оренди. Клаудіо найближчими днями підпише довгостроковий контракт – сторони вже узялися до обміну необхідних документів для офіційного оформлення трансферу.

Останнім гравцем, якого Манчестер Сіті придбав у Рівер Плейт, був Хуліан Альварес. За два неповних сезони аргентинський форвард виграв у складі команди Гвардіоли АПЛ, Кубок Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і клубний ЧС.

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