Пеп Гвардиола и руководство Манчестер Сити согласилось выплатить клаусулу за атакующего полузащитника Ривер Плейт Клаудио Эчеверри в размере 25 миллионов евро. Об этом информирует инсайдер Сесар Луис Мерло.

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Сообщается, что "горожане" выкупят права на игрока и оставят его в Ривер Плейт, но уже на правах аренды. Клаудио в ближайшие дни подпишет долгосрочный контракт – стороны уже приступили к обмену необходимых документов для официального оформления трансфера.

Последним игроком, которого Манчестер Сити приобрел у Ривер Плейт, был Хулиан Альварес. За два неполных сезона аргентинский форвард выиграл в составе команды Гвардиолы АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

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