Манчестер Сіті втратив Гріліша – через травму скандальна зірка може пропустити близько місяця
Півзахисник Ман Сіті Джек Гріліш потрапив до лазарету "містян".
Джек Гріліш зазнав пошкодження гомілки та залишатиметься поза грою близько місяця, повідомляє Manchester Evening News з посиланням на журналіста The Telegraph Майка Макграта.
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Раніше наставник Сіті Хосеп Гвардіола зазначив, що півзахисник отримав травму на тренуванні і пропустить як мінімум матч проти Норвіча.
Нагадаємо, Джек є найдорожчим трансфером Ман Сіті, клуб заплатив за гравця Астон Віллі близько 120 млн євро. У нинішньому сезоні Гріліш провів 25 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів.
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