Джек Гріліш зазнав пошкодження гомілки та залишатиметься поза грою близько місяця, повідомляє Manchester Evening News з посиланням на журналіста The Telegraph Майка Макграта.

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Раніше наставник Сіті Хосеп Гвардіола зазначив, що півзахисник отримав травму на тренуванні і пропустить як мінімум матч проти Норвіча.

Нагадаємо, Джек є найдорожчим трансфером Ман Сіті, клуб заплатив за гравця Астон Віллі близько 120 млн євро. У нинішньому сезоні Гріліш провів 25 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів.

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