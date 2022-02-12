Джек Грилиш повредил голень и будет оставаться вне игры около месяца, сообщает Manchester Evening News со ссылкой на журналиста The Telegraph Майка Макграта.

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Ранее наставник Сити Хосеп Гвардиола отметил, что полузащитник получил травму на тренировке и пропустит как минимум матч против Норвича.

Напомним, Джек является самым дорогим трансфером Ман Сити, клуб заплатил за игрока Астон Вилле около 120 млн евро. В нынешнем сезоне Грилиш провел 25 матчей, в которых отличился тремя голами и совершил столько же ассистов.

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