Поєдинок проти Шеффілд Юнайтед увійде у клубну історію Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті здолав Шеффілд Юнайтед (1:0) в рамках 21-го туру АПЛ, ця перемога стала для підопічних Гвардіоли 12-ю поспіль у всіх турнірах.

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Така серія із звитяг є найкращою за 141-річну історію клубу, повідомляє Gracenote Sports. За голами "містяни" переграли суперників із загальним рахунком 31:3. Варто відзначити, що у 8-ми поєдинках цієї серії зіграв також український півзахисник Олександр Зінченко.

Після 20-ти матчів АПЛ Сіті залишається лідером турнірної таблиці.

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