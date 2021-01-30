Манчестер Сити одолел Шеффилд Юнайтед (1:0) в рамках 21-го тура АПЛ, эта победа стала для подопечных Гвардиолы 12-й подряд во всех турнирах.

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Такая серия из побед является лучшей по 141-летнюю историю клуба, сообщает Gracenote Sports. По голам "горожане" обыграли соперников с общим счетом 31:3. Стоит отметить, что в 8-ми поединках этой серии сыграл также украинский полузащитник Александр Зинченко.

После 20-ти матчей АПЛ Сити остается лидером турнирной таблицы.

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