"Він вміє грати у футбол. Олександр виступає на хорошому рівні, особливо видно його послідовність. Українець завжди тактично розумний і обороняється так, що не робить помилок. Він знає, що йому потрібно робити, щоб допомогти центральним захисникам.

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За останні тижні він зробив неймовірний крок вперед, зігравши на "Стемфорд Брідж", проти Юнайтед на "Олд Траффорд". Зінченко грає на високому рівні, і він дійсно непоганий футболіст.

Чи буде Олександр і в майбутньому грати на позиції захисника? Що ж, йому там комфортно. Він атакувальний захисник, але, можливо, йому не вистачає швидкості, щоб грати в атаці. Для прогресу нашого клубу він відіграє ключову роль. Адже Зінченко чудово розуміє гру", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Зінченко перейшов у Манчестер Сіті у липні 2016 року. У поточному сезоні провів за "містян" 12 матчів у всіх турнірах, в яких віддав одну результативну передачу. Transfermarkt оцінює українця у 20 млн євро.

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