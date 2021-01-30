Олександр Зінченко останнім часом став стабільним гравцем основи "містян". Після Нового року українець неодмінно виходив з перших хвилин у всіх матчах команди в рамках АПЛ. Таких уже п'ять. Ман Сіті виграв усі ці зустрічі із загальним рахунком 15:1. Сьогодні Пеп Гвардіола не став ламати традицію і випустив вшосте поспіль Зінченка у стартовому складі.

"Зінченко зробив неймовірний крок вперед": Гвардіола розсипався у компліментах українцю

Гра проти останньої команди чемпіонату – чудовий шанс вдатися до ротації і дати відпочити лідерам. Схоже, саме так подумав наставник Манчестер Сіті і залишив у запасі Стоунза та Канселу. Проте, кадрові перестановки у господарів жодним чином не допомогли Шеффілд Юнайтед. Господарі з перших хвилин затисли суперника поблизу його володінь.

Не можна сказати, що гра була швидкою та інтенсивною. "Містяни" монотонно перекочували м'яч з одного флангу на інший, шукаючи шпарини у захисті гостей. Оборона дала тріщину вже на 9-й хвилині. Ферран Торрес перехитрив відразу двох опонентів в куті штрафного та ще й біля лінії воріт й оперативно відпасував на Жезуса. Бразилець якимось дивом опинився один перед голкіпером. Форвард не з першої спроби приборкав м'яч, але Ремсдейл зарано завалився на газон і дав Габріелю час виправити помилку – 1:0.

Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Після цього спалаху гра повернулася у попереднє русло: Ман Сіті контролював темп, але Шеффілд Юнайтед більше "подарунків" не робив. Щоправда, про атаку "клинки" теж не думали. Лише в останні 10 хвилин першого тайму гості кілька разів діставалися до володінь Едерсона і навіть спромоглися пробити по його воротах. Статистика ударів взагалі дуже красномовно описує першу половину зустрічі.

Відразу по перерві Рубен Діаш міг подвоювати перевагу Манчестер Сіті, але його удару головою після подачі з кутового забракло точності. Згодом перспективний навіс на дальню стійку виконав Зінченко – Торрес дістався до м'яча першим, проте удар іспанця вийшов вкрай невдалим. Ще через кілька хвилин українець вже сам стріляв з-за меж штрафного майданчика – захисники заблокували. Шеффілд ледь не розіграв контратаку, але Сашко сам же нівелював небезпеку.

Можливо, Сіті побоювався долі своїх сусідів із Юнайтед. Три дні тому "Червоні дияволи" сенсаційно програли Шеффілду. "Містяни" вирішили втілити у життя постулат – поки м'яч у нас, нам не заб'ють. У другому таймі відсоток володіння іноді досягав 85% на користь підопічних Пепа Гвардіоли.

Чимало загрози створював Зінченко. Українець активно брав участь у конструюванні атак і сміливо йшов на чужу половину. Це створювало вільні зони в захисті, і Сіті міг за це поплатитися – Ляпорт вчасно підстрахував. Затьмарити цю помилку Олександр міг на 72-й хвилині. Вдався класний удар з-за меж штрафного – голкіпер з великими труднощами перевів на кутовий.

Свій перший по-справжньому небезпечний момент "клинки" створили аж на 86-й хвилині. Вокер програв боротьбу Макголдріку, а той скинув на Флека. Джон не став церемонитися і в дотик вистрелив по воротах Едерсона – дуже близько до цілі. Вже у компенсований час Жезус мав шанс оформити дубль – Ремсдейл здійснив блискучий сейв.

Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті набрав 44 очки і відірвався від Юнайтед на вершині турнірної таблиці на чотири пункти. Шеффілд залишився із доробком у 8 балів і досі перебуває на останньому місці.

Окрім того, "містяни" побили низку рекордів. Передусім Манчестер Сіті виграв усі свої 9 січневих матчів. З моменту організації чемпіонату Англії (1888) жодній команді не вдавалося здобути стільки перемог впродовж одного календарного місяця. Загалом переможна серія команди у всіх турнірах налічує 12 зустрічей – найкращий показник за всю історію клубу. Не забудемо і про Хосепа Гвардіолу. Наставник манкуніанців відзначив вражаючий ювілей – 500 перемог у кар'єрі (лише за якихось 673 гри). Іспанцеві варто частіше випускати на поле Габріеля Жезуса і сподіватися на його голи. Коли бразилець забиває, Ман Сіті майже завжди перемагає – 34 рази у 36 матчах. Ще двічі була зафіксована нічия.

Яскравий другий тайм Зінченка

Сьогодні Пеп Гвардіола виділив по тайму кожному зі своїх фулбеків, щоб продемонструвати свою майстерність на чужій половині поля. Нікого не здивуєш тактичним прийомом, коли один фланговий захисник іде вперед, а інший залишається поруч із центральними. Проти Шеффілда Зінченко та Вокер робили це не епізодично, а чітко по одному тайму. У першій половині більше свободи мав англієць, а після перерви – українець.

Занадто голосно стверджувати, що саме це спровокувало появу більшої кількості небезпечних моментів біля воріт Ремсдейла. Однак Зінченко справді класно розпоряджався своїм часом в атаці. Олександр став четвертим у складі обох команд за показником xG (0,07) – це більше, ніж у будь-якого гравця Шеффілда. Та й Рубен Діаш свої 0.13 набрав за один удар після навісу з кутового. Після перерви Сашко зробив на 20 пасів більше, ніж до. Точність склала 90%.

Теплова карта чітко демонструє, на яких ділянках поля частіше перебував Зінченко. Та й оборонні показники (майже скрізь нулі) натякають, що біля власних воріт роботи практично не було. Два удари (особливо другий) зробили виступ українця яскравим. Але не все так гладко. Загалом усі гравці Ман Сіті отримали від статистичних порталів непогані бали, але в Олександра вони трохи менші, ніж в одноклубників. Так вважає і WhoScored, і SofaScorе. Пояснення – на поверхні. Попри високу фактичну позицію на полі, українець не дуже допомагав ламати оборонні редути Шеффілда. Удари – річ індивідуальна, а над командною взаємодією потрібно попрацювати.

Єдиний раз, коли Зінченко доставив м'яч у штрафний, був навіс на дальню стійку. На цьому все. Без передач під удар і ключових пасів. Не дарма під час однієї з пауз у грі Гвардіола дуже імпульсивно пояснював футболісту, що йому потрібно робити. Щось схоже пишуть і на фанатських форумах Сіті: "Класно пробивав по воротах, але не завжди ухвалював найкращі рішення".

Зрештою, це був типовий матч Зінченка за останній час. З великим обсягом роботи, яскравими сплесками та періодичними затьмареннями. Ман Сіті саме проходить через період еволюції, змінюються вимоги до гравців, і Олександр намагається їм відповідати. Очевидно, виходить неідеально, але значно краще, ніж у конкурентів.