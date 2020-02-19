Манчестер Сіті впевнено здолав Вест Хем і закріпився на другій сходинці турнірної таблиці АПЛ

У заключному матчі 26-го туру чемпіонату Англії Вест Хем на виїзді поступився Манчестер Сіті. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

"Битва українців" знову пройшла без наших хлопців: Андрій Ярмоленко вже працює на тренуваннях, однак все ще продовжує відновлюватись від травми, а Олександр Зінченко пропускав матч через дискваліфікацію. Тим не менше, гра викликала підвищений інтерес, адже "молотки" знаходились на дні турнірної таблиці і не знали смаку перемог вже п’ять матчів поспіль. "Містяни" ж, практично втративши шанси на чемпіонство, продовжували вести відчайдушну боротьбу з Лестером за другу сходинку і сьогоднішня перемога дозволила б відірватись від "лисиць" на чотири пункти.

Ярмоленко – найбільш високооплачуваний футболіст Вест Хема, – ЗМІ

Вже на восьмій хвилині Серхіо Агуеро після передачі Кевіна де Брюйне міг відкривати рахунок у матчі, однак після його удару м’яч пролетів повз стійку.

За трохи у власному штрафному майданчику рукою зіграв Аарон Крессвелл, але арбітр пошкодував гостей і не став ламати гру призначенням одинадцятиметрового. Згодом Агуеро, увірвавшись до штрафного майданчика суперника, впав на газон у боротьбі з суперником, однак свисток рефері знову промовчав.

Зінченко – один із найбільш низькооплачуваних футболістів Манчестер Сіті

На 30-й хвилині Кевін де Брюйне з кутового навісив на ближню штангу і Родрі, який опинився там швидше за інших, головою переправив круглого у дальній кут воріт. 1:0 – Ман Сіті повів у рахунку.

Під кінець тайму непоганий шанс подвоїти перевагу у матчі втратив Давід Сілва – він відгукнувся на навісну передачу від Бернарду Сілви, однак м’яч після його удару пройшов трохи вище поперечини.

По перерві "містяни" продовжили володіти ігровою ініціативою, переважаючи суперника у контролі м’яча більш ніж втричі. Як наслідок, на 61-й хвилині Бернарду Сілва завдавав потужного удару по воротах Лукаша Фабіанскі – португальцю бракувало лише дещиці везіння. Та вже за мить він розіграв класну комбінацію з де Брюйне і бельгієць голом ощасливив уболівальників своєї команди, знайшовши щілину між стійкою та голкіпером.

В середині другого тайму Давід Сілва опинився на газоні у воротарському майданчику гостей. Підопічні Гвардіоли мало не затоптали головного арбіра матчу, вимагаючи призначення пенальті, однак той залишився невблаганним. А вже за п’ять хвилин свій шанс втратив Габріел Жезус – він надто слабо пробив у кут воріт і Фабіанскі встиг зреагувати на кволий постріл бразильця.

Перемога принесла Манчестер Сіті 54 очки і закріпила команду Гвардіоли на другій сходинці, Вест Хем з 24 пунктами залишається вісімнадцятим.

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