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Манчестер Сіті впевнено здолав Вест Хем і закріпився на другій сходинці турнірної таблиці АПЛ

19 лютого 23:22 1123 Читать на русском
Манчестер Сіті впевнено здолав Вест Хем і закріпився на другій сходинці турнірної таблиці АПЛ
Манчестер Сіті – Вест Хем – 2:0 / Premierleague.com

У заключному матчі 26-го туру чемпіонату Англії Вест Хем на виїзді поступився Манчестер Сіті. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

30’ Родрі
62’ Кевін де Брюйне
 
30’ Родрі
62’ Кевін де Брюйне

"Битва українців" знову пройшла без наших хлопців: Андрій Ярмоленко вже працює на тренуваннях, однак все ще продовжує відновлюватись від травми, а Олександр Зінченко пропускав матч через дискваліфікацію. Тим не менше, гра викликала підвищений інтерес, адже "молотки" знаходились на дні турнірної таблиці і не знали смаку перемог вже п’ять матчів поспіль. "Містяни" ж, практично втративши шанси на чемпіонство, продовжували вести відчайдушну боротьбу з Лестером за другу сходинку і сьогоднішня перемога дозволила б відірватись від "лисиць" на чотири пункти.

Ярмоленко – найбільш високооплачуваний футболіст Вест Хема, – ЗМІ

Вже на восьмій хвилині Серхіо Агуеро після передачі Кевіна де Брюйне міг відкривати рахунок у матчі, однак після його удару м’яч пролетів повз стійку.

За трохи у власному штрафному майданчику рукою зіграв Аарон Крессвелл, але арбітр пошкодував гостей і не став ламати гру призначенням одинадцятиметрового. Згодом Агуеро, увірвавшись до штрафного майданчика суперника, впав на газон у боротьбі з суперником, однак свисток рефері знову промовчав.

Зінченко – один із найбільш низькооплачуваних футболістів Манчестер Сіті

На 30-й хвилині Кевін де Брюйне з кутового навісив на ближню штангу і Родрі, який опинився там швидше за інших, головою переправив круглого у дальній кут воріт. 1:0 – Ман Сіті повів у рахунку.

Під кінець тайму непоганий шанс подвоїти перевагу у матчі втратив Давід Сілва – він відгукнувся на навісну передачу від Бернарду Сілви, однак м’яч після його удару пройшов трохи вище поперечини.

По перерві "містяни" продовжили володіти ігровою ініціативою, переважаючи суперника у контролі м’яча більш ніж втричі. Як наслідок, на 61-й хвилині Бернарду Сілва завдавав потужного удару по воротах Лукаша Фабіанскі – португальцю бракувало лише дещиці везіння. Та вже за мить він розіграв класну комбінацію з де Брюйне і бельгієць голом ощасливив уболівальників своєї команди, знайшовши щілину між стійкою та голкіпером.

В середині другого тайму Давід Сілва опинився на газоні у воротарському майданчику гостей. Підопічні Гвардіоли мало не затоптали головного арбіра матчу, вимагаючи призначення пенальті, однак той залишився невблаганним. А вже за п’ять хвилин свій шанс втратив Габріел Жезус – він надто слабо пробив у кут воріт і Фабіанскі встиг зреагувати на кволий постріл бразильця.

Перемога принесла Манчестер Сіті 54 очки і закріпила команду Гвардіоли на другій сходинці, Вест Хем з 24 пунктами залишається вісімнадцятим.

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