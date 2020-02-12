Зінченко – один із найбільш низькооплачуваних футболістів Манчестер Сіті

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко посідає одне з останніх місць у рейтингу зарплат футболістів Манчестер Сіті.

Авторитетний портал Sportmac, який спеціалізується на трансферних і зарплатних показниках, опублікував список зарплат футболістів Манчестер Сіті у сезоні 2019/20.

Ярмоленко – найбільш високооплачуваний футболіст Вест Хема, – ЗМІ

Захисник "містян" Олександр Зінченко у цьому переліку пасе задніх – наш легіонер заробляє близько 20 тисяч фунтів на тиждень. Менше за 23-річного українця в команді отримує лише Філ Фоден – 12 тисяч фунтів. Цікаво, що невідомою залишилась зарплатня 34-річного голкіпера Скота Карсона.

Найгрошовитішим у складі Манчестер Сіті є бельгійський півзахисник Кевін де Брейне, який щотижня отримує у клубній касі 350 тисяч фунтів. Другим у черзі за ним стоїть Рахім Стерлінг, який кладе до своєї кишені 300 тисяч фунтів. Замикає трійку товстосумів Серхіо Агуеро з тижневим окладом у 230,135 тисяч фунтів.

До слова, Зінченко нещодавно переуклав контракт з манкуніанцями до 30 червня 2024 року, то, цілком можливо, що і зарплатня футболіста дещо зросла.

700 фунтів, щоб вивести на поле зірку АПЛ – як англійські клуби цинічно наживаються на дітях